Waiblingen: Unbekannte brechen in Spielothek ein - 40.000 Euro Schaden

Am frühen Donnerstagmorgen (29.09.) sind mehrere Personen in eine Spielothek in der Ruhrstraße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Spielautomaten und ein Geldwechselautomat gewaltsam geöffnet. Es wurde Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Täter verursachten einen Schaden von etwa 40.000 Euro. Hinweise zu den unbekannten Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.