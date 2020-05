Waiblingen: Unbekannte brechen in Bekleidungsgeschäft in der Alten Winnender Steige ein

Unbekannte sind in der Nacht von Montag (25.05.) auf Dienstag (26.05.), zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Alten Winnender Steige eingebrochen. Im Laden brachen die Diebe laut Polizei eine Registrierkasse auf und stahlen aus ihr mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.