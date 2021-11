In Waiblingen haben Unbekannte einen geparkten Motorroller entwendet und beschädigt. Laut Angaben der Polizei wurde der Roller der Marke Pegasus am Donnerstag (11.11.) in der Hofstetterstraße geklaut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 / 95 04 22 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

"Am Fahrzeug entstand Totalschaden"

Die Unbekannten schoben den Motorroller auf eine Wiese in Richtung Erlenweg. Hier brachen sie das Helmfach auf und demolierten