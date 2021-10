Zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag (21.-25.10) haben Unbekannte in Waiblingen einen geparkten Mercedes zerkratzt. Nach Angaben der Polizei befand sich der Mercedes zum Tatzeitpunkt in der Winnender Straße. Die Kratzer wurden auf der linken Fahrzeugseite hinterlassen.

Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 – 95 04 22 entgegen.

Auch in Winnenden-Schelmenholz