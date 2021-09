Waiblingen: Unfall am Teiler B14/B29 am Montagmorgen (13.09.)

Am Teiler B14/B29 hat sich am Montagmorgen (13.09.) ein Unfall ereignet. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Den Angaben zufolge wechselte ein 54-jähriger Lkw-Fahrer gegen 10.10 Uhr den Fahrstreifen. Dabei übersah er den Golf eines 55-Jährigen. Der Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt.

Ein Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen und dessen Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus.