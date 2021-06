Waiblingen: Unfall auf der Westumfahrung - Fahrbahn gesperrt

Am Dienstagnachmittag (22.06.) hat es auf der Waiblinger Westumfahrung gekracht. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall, der sich gegen 15.35 Uhr ereignete, zwei Fahrzeuge beteiligt. Aktuell (Stand 16.15 Uhr) ist die Fahrbahn noch blockiert, der Rettungszeinsatz läuft. Von Waiblingen in Richtung B14/B29 geht aktuell nichts, ebenso von B14/B29 in Richtung Schmiden. Weitere Details zur Unfallursache oder verletzten Personen, sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen