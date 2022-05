Einen Sachschaden von 5.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag (05.05.), 18 Uhr, und Freitag (06.05.), 10 Uhr, in Waiblingen an einem Hyundai verursacht. Nach Feststellungen der Polizei kam der Unbekannte beim Abbiegen von der Uhlandstraße in die Karl-Klingler-Straße vom Fahrbahnverlauf ab.

Dabei streifte er einen dort parkenden Hyundai. Anschließend flüchtete er.