Waiblingen: Versuchter Einbruch in Metzgerei und Gaststätte

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (12.-14.12.) versucht, in eine Metzgerei in der Kurzen Straße einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei scheiterten die Täter an der Eingangstüre und konnten nicht in die Räumlichkeiten gelangen. Allerdings richteten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro an.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch ist es laut Polizei am Montagmorgen (14.12.) gegen 4 Uhr in der Langen Straße gekommen. Hier versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte zu gelangen. Der Unbekannte schlug die Eingangstür ein, wurde aber von einem Zeugen gestört. Der mutmaßliche Täter flüchtete ohne Diebesgut.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.