In Waiblingen ist ein 57-jähriger Fahrer eines VW Transporters am Mittwoch (02.02.) gegen 12 Uhr mit einem VW up! frontal zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-Jähriger die Eisentalstraße in Richtung Gewerbegebiet Eisental entlang. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW up! einer 26-Jährigen und stieß frontal mit diesem zusammen. Die Fahrerin sowie die drei Mitfahrer des VW up! erlitten bei dem Zusammenstoß leichte