Waiblingen: Zeugen nach Schlägerei am 1. Mai gesucht

Ein 48-Jähriger ist bei einer Schlägerei in einem Lokal in der Kurzen Straße in Waiblingen am 1. Mai von drei Männern niedergeschlagen worden.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 12 Uhr zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Drei bisher unbekannte Männer sollen dabei mehrfach auf den 48 eingeschlagen haben. Sie sind anschließend geflüchtet. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Der 48-Jährige beschrieb die Männer folgendermaßen:

Ein etwa 40 Jahre alter Mann hatte eine Glatze und trug ein helles Shirt und blaue Jeans.

Ein weiterer Mann hatte graue Haare und trug einen dunklen Pullover und verwaschene Jeans

Der dritte Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte kurze und dunkle Haare und trug ein dunkles Shirt.

Alle drei Männer sollen dem 48-Jährigen zufolge Albanier sein.

Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 / 950422 zu melden.