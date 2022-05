Am Dienstag (24.5.) zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr hat ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel in der Straße "Im Schüttelgrabenring" in Waiblingen beschädigt.



Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 71 51 / 95 04 22 beim Polizeirevier zu melden.