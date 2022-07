Waiblingen: Zigarettenautomat in Gaststätte aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In einer Gaststätte in der Winnender Straße in Waiblingen hat ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstag (19.07.) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das berichtet die Polizei.

Zigaretten gestohlen

Den Angaben zufolge stieg der Einbrecher zwischen 1.15 Uhr und 10.45 Uhr in das Lokal ein. Aus dem aufgebrochenen Automaten entwendete er laut Bericht sämtliche Zigaretten.

Nun werden Zeugen gesucht. Wer im genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07151/950422.