Am Freitag (08.04) ist es an der Kreuzung zweischen der Ludwigsburger Straße und der Eugenstraße in Waiblingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Gegen 19.38 Uhr missachtete ein 20-jähriger Audi-Fahrer Polizeiangaben zufolge die Vorfahrt einer 23-jährigen Ford-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.