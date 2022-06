Waiblingen: Auto übersieht Radfahrer - Mann muss nach Sturz ins Krankenhaus

In Waiblingen ist am Sonntag (12.06.) ein Radfahrer gestürzt. Laut Polizeibericht befuhr ein 65-Jähriger gegen 11.30 Uhr die Alte Rommelshausener Straße mit seinem Fahrrad.

Auf Höhe der Einmündung zur Karolingerstraße musste der Mann dem Golf einer 93-Jährigen ausweichen, die zeitgleich vom Fahrbahnrand anfuhr. Durch das Ausweichmanöver stürzte der 65-Jährige von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.