Beim Vorbeifahren hat eine 19-Jährige am Donnerstagabend (24.03.) gegen 23.30 Uhr in Waiblingen mit ihrem VW Golf einen in der Stuttgarter Straße geparkten Lkw gestreift.

Gesamtschaden 2000 Euro

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Weitere Details zum Unfallhergang sind nicht bekannt.

{element}