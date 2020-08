An der Kreuzung Gewerbestraße/Eisentalstraße kam es am Mittwochnachmittag (26.08.) gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht wollte ein 71-jähriger Audi-Fahrer von der Gewerbestraße in die Eisentalstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 83-jährigen VW-Fahrer, der auf der Eisentalstraße geradeaus fuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.