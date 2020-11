Warum am frühen Mittwochmorgen (25.11.) über Leutenbach ein Polizeihubschrauber kreiste

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen (25.11.) unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Person gesucht. Der Polizeihubschrauber kreiste dabei über Leutenbach. „Der Einsatz lief gegen 2 Uhr an und war gegen 5 Uhr wieder beendet“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die vermisste Person war aus einer Klinik in Winnenden verschwunden und konnte wohlbehalten wieder zurückgebracht werden.