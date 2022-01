Am Sonntagabend (16.01.) gegen 23.30 Uhr ist über Waiblingen ein Polizeihubschrauber gekreist. Er stand ungefähr eine halbe Stunde in der Luft. Was war passiert?

Auch über Aalen kam der Hubschrauber zum Einsatz

Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen wurde eine junge Frau gesucht. "Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde u.a. ein Polizeihubschrauber zu Suche eingesetzt", heißt es weiter im