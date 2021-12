Aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Gebiet Korber Höhe in Waiblingen kann die Wasserversorgung laut der Stadtwerke Waiblingen derzeit (16.12.) nicht gewährleistet werden. Das Entstör-Team, so die Stadtwerke weiter, arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

