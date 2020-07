Wegen Post im Internet: 23-Jähriger wird in Fellbach niedergeschlagen

Ein 23-Jähriger wurde am Sonntagabend (19.07.) bei einer Auseinandersetzung in der Kleinfeldstraße in Fellbach niedergeschlagen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Opfer von mehreren Männern zu Hause aufgesucht und aus dem Haus gebeten. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige offenbar von mindestens zwei Männern mit Faustschläge und Fußtritte verletzt.

Grund der Auseinandersetzung war laut Polizeibericht wohl ein Post des 23-Jährigen im Internet, den er trotz Aufforderung der Kontrahenten nicht löschen wollte. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen dauern an.