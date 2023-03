Weinstadt: 22 Autos mutwillig beschädigt - ca. 80.000 Euro Schaden

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Heerbergstraße in Weinstadt sind nach bisherigen Erkenntnissen 22 Autos mutwillig beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend (07.03.) und Mittwochmorgen (08.03.). Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

An den Fahrzeugen wurden die Lackierungen zerkratzt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 80.000 Euro beziffert. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.