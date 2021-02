Weinstadt: 26-Jähriger randaliert in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Dienstagnachmittag (16.2.) gegen 16.15 Uhr bei den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften im Heuweg gekommen.

Die Polizei war ausgerückt, da ein Bewohner dort randalierte und nicht zu beruhigen war. Das haben die Beamten am Mittwochmorgen mitgeteilt. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass ein 26-jähriger Mann die Eingangstür eingeschlagen und die Küche verwüstet hatte. Da sich der Mann, der mit rund 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war, offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er letztlich in eine Spezialklinik verbracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.