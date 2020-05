Weinstadt: 80-jähriger Seniorin die Handtasche vom Rollator geklaut

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurde einer 80-jährigen Frau bereits am Dienstag, 19.05., die Handtasche geklaut. Sie hatte ihren Rollator um 18.15 Uhr vor einem Lebensmittelladen in der Buhlstraße abgestellt und erst im Laden bemerkt, dass sie ihre grüne Handtasche am Haltegriff des Rollators vergessen hatte. Als sie gegen 18:30 Uhr nachschauen wollte, war die Handtasche bereits entwendet. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit etwa 100 Euro Bargeld sowie ein Personalausweis und eine EC-Karte.