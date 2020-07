Weinstadt: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer helfen schwer verletztem Radler

Am Samstag (4.7.) gegen 17.30 Uhr entdeckten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen 81-Jährigen, der blutend und sichtlich beeinträchtigt sein Rennrad die Landesstraße 1201 von Weinstadt kommend in Richtung Schanbach den Berg hochschob. Das berichtet die Polizei in einer Meldung. Er war bei einer Bergabfahrt im Bereich einer Kurve gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.