Weinstadt: Auto fährt Frau mit Kinderwagen an – Fahrer flüchtet

Eine 35-jährige Frau ist am Dienstagvormittag (04.10.) in Weinstadt von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer des Wagens flüchtete anschließend. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen 8 und 8.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Ulrichstraße.

Wie die Polizei mitteilt, war die 35-Jährige dort mit einem Kinderwagen unterwegs, als ein Auto rückwärts ausparkte. Die 35-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 - 950422 um Zeugenhinweise.