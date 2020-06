Weinstadt: Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Symbolbild. © Nicole Heidrich

Bei einem Unfall am Sonntagabend (28.06.) ist ein 23 Jahre alter Seat-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz nach 22 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Anschlussstelle B29 Endersbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Wagen dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben, kollidierte mit einem Erdwall und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.