Ein 29-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen (19.09.) bei einem Unfall in Weinstadt-Beutelsbach schwer verletzt. Der Mann war laut Polizeibericht gegen 5 Uhr betrunken mit seinem Fahrrad auf der Annastraße unterwegs gewesen. Dabei fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Er stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Immer wieder Unfälle mit Betrunkenen

In den vergangenen Wochen ist es im Rems-Murr-Kreis immer wieder zu Unfällen