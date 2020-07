Weinstadt-Beutelsbach: Briefträger wegen drängelndem Autofahrer verletzt

Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am Samstag (11.07.) in der Stuttgarter Straße einen Unfall mit einem Briefträger verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 46-jährige Briefträger gegen 10.45 Uhr mit einem Lastenfahrrad in der Stuttgarter Straße unterwegs.

Ein 79-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr hinter dem 46-Jährigen her. Der 79-Jährige soll den langsam fahrenden 46-Jährigen angehupt und kurz darauf zum Überholen angesetzt haben. Weil er zu wenig Seitenabstand einhielt, streifte er das Fahrrad des Briefträgers. Der 46-Jährige kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von etwa 6 000 Euro.