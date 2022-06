Weinstadt-Beutelsbach: Einbruch in leerstehendes Gebäude

In Weinstadt-Beutelsbach ist im Zeitraum vom 20. Mai bis 3. Juni in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen worden. Laut Polizeibericht befindet sich das Gebäude in der Straße Roter Weg.

Unbekannte sollen über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen sein und eine Münzsammlung mit geringem Wert entwendet haben. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 50 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07151/65061 bei der Polizei Weinstadt melden.