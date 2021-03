Weinstadt-Beutelsbach: Neunjähriger stürzt von Klettergerüst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntagnachmittag (08.03.) war in Weinstadt-Beutelsbach ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Laut Polizeibericht war ein neunjähriger Junge gegen 16.30 Uhr im Bürgerpark an der Stuttgarter Straße spielen. Als er dabei auf ein Klettergerüst kletterte, stürzte der Junge von dem Spielgerät.

Bei der ärztlichen Versorgung des Neunjährigen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Junge wurde laut Polizeibericht nur leicht verletzt.