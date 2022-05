Weinstadt-Beutelsbach: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Zu einem Unfall ist es am Samstagabend 21.05.) in Weinstadt-Beutelsbach gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 91-jähriger Nissan-Fahrer gegen 18.45 Uhr die Straße Im Obenhinaus und wollte nach links in die Schurwaldstraße in Richtung Schnait abbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.