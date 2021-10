Unbekannte Einbrecher haben in Weinstadt-Beutelsbach zwischen Sonntagmittag (10.10.) und Montagmorgen (11.10.) versucht, in einen Supermarkt in der Daimlerstraße einzubrechen.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, scheiterten die Täter allerdings an der massiven Stahltüre. "Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt", heißt es im Polizeibericht weiter.

Ohne Beute mussten die Diebe letztlich die Flucht ergreifen. .Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer im