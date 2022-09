Weinstadt: Diebe stehlen zwei Raummeter Brennholz von Gartengrundstück

Unbekannte haben in Weinstadt zwei Raummeter Brennholz gestohlen. Das geht aus einer Polizeimeldung am Montag (05.09.) hervor. Das Brennholz lagerte auf einem Gartengrundstück am Nonnenberg. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Holz zwischen 24. August und 3. September 2022 stahlen.

Zum Abtransport des Holzes muss laut Polizei ein Kraftfahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, zum Einsatz gekommen sein. Der Wert der zwei Raummeter Brennholz liegt laut Polizei bei 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 - 65061 zu melden.