In der Nacht auf Sonntag (27.03.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Weinstadt ein.

Alle Schränke durchwühlt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hebelten die Täter in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich Zutritt zu einer die verschlossene Wohnung im Obergeschoss. "Beim Durchsuchen der Räume durchwühlten sie alle Schränke und Behältnisse. Das Diebesgut konnte noch nicht beziffert