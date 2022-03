Ein 18-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend (21.03.) auf dem Schulgelände in der Pestalozzistraße in Beutelsbach angegriffen und verletzt worden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt anschließend in eine Klinik gebracht.

Wie der 18-Jährige den Ablauf schildert

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 18-Jährige nach eigenen Angaben gegen 22.45 Uhr von mehreren Personen "angegangen und niedergeschlagen". Die Angreifer seien anschließend mit einem dunklen Auto