Am Mittwochabend (4.5.) ist ein 20-jähriger Porschefahrer in der Bahnhofstraße in Weinstadt-Endersbach gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Wie die Polizei berichtet, kam der 20-Jährige gegen 21.45 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Porsche gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne fiel daraufhin zu Boden. Am Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.