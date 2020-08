Weinstadt-Endersbach: 28-Jähriger nach Unfall auf B 29 mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend (20.08.) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 25 Jahre alter Opel-Fahrer an der B 29-Ausfahrt in Weinstadt-Endersbach auf den Wagen des 28-Jährigen auf.

Der 28-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2500 Euro.