Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch (23.03.) zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr einen BMW in Weinstadt-Endersbach beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der BMW in der Staffelstraße abgestellten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950-422 entgegen.

{element}