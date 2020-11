Weinstadt-Endersbach: Drei Männer prügeln sich auf Tankstellengelände

Drei Männer haben sich am Samstagabend (31.10.) kurz nach 22 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße in Weinstadt-Endersbach gestritten. Wie die Polizei mitteilt, lieferten sich die Beteiligten zunächst ein Wortgefecht. Im Verlauf des Streits kam es jedoch zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand auch ein Schlagstock eingesetzt wurde.

Alle drei Männer erlitten bei den gegenseitigen Tätlichkeiten leichte Verletzungen, das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.