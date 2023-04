Weinstadt-Endersbach: Einbrecher scheitern am Bahnhof-Kiosk

Einbrecher haben am Ostersonntag (09.04.) laut Polizei versucht, in das Kiosk am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach einzubrechen. Was ihnen offenbar nicht gelang.

Einbruch geht schief, Schaden ist trotzdem angerichtet

Wie die Polizei mitteilt, versuchten die unbekannten Täter gegen 3.09 Uhr, vergeblich in das Gebäude zu gelangen. Auch wenn sie scheiterten, richteten sie dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Ermittlungen dauern an.