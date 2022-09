Weinstadt-Endersbach: Einbrecher steigen in Büros ein und knacken Tresor

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend (20.09.) und Mittwochmorgen (21.09.) in ein Bürogebäude in der Birkelstraße in Weinstadt-Endersbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Einbrecher in sämtliche Büros ein. Dabei brachen sie auch einen Tresor auf und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag.

Wer hat etwas gesehen? Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei ermittelt. "Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.