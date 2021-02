Weinstadt-Endersbach: Enkeltrick-Betrüger erzielen 15.000 Bargeld

Eine 85-Jährige Frau aus Weinstadt-Endersbach ist am Freitag (5.2.) Opfer eines Enkeltrick-Betrugs geworden.

Eine Unbekannte rief die 85-jährige Endersbacherin Polizeiangaben zufolge am Freitagvormittag an und gab sich als Enkelin der Rentnerin aus. Während des Telefonats sagte die Unbekannte, dass sie aufgrund eines Unfalls dringend Geld benötige.

Die Seniorin übergab daraufhin einer angeblichen Botin der Enkelin insgesamt 15.000 Euro Bargeld.