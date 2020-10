Weinstadt-Endersbach: Mann schlägt 19-Jährigem mit Flasche ins Gesicht

In der Nacht zum Sonntag (25.10.) gegen 3.30 Uhr haben drei bisher unbekannte Männer in der Birkelstraße in Weinstadt-Endersbach einen 19-Jährigen angesprochen und ihn nach Zigaretten gefragt. Als dieser angab, lediglich eine Zigarette zu haben, schlug ihm einer der Männer laut einem Bericht der Polizei ins Gesicht. Als der 19-Jährige sich zur Wehr setzte, schlug ihm derselbe Mann mit einer Flasche ins Gesicht, anschließend flüchteten die drei Männer.

Der Polizeiposten Weinstadt sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Männern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/65061 beim Posten zu melden.