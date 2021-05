Weinstadt-Endersbach: Porsche auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Weinstadt-Endersbach. Laut Mitteilung von Mittwochmorgen (26.05.), hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (25.05.) zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Großheppacher Straße einen geparkten Porsche Cayenne beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.