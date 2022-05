Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung an Reinhold-Nägele-Realschule

In Weinstadt-Endersbach ist es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung an der Reinhold-Nägele-Realschule gekommen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Zwischen Freitagabend (20.05.) und Montagmorgen (23.05.) wurde die Sicherheitsverglasung einer Notausgangstüre beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07151/65061 beim Polizeiposten Weinstadt melden.