Weinstadt-Endersbach: Unfall auf der B29 in Richtung Aalen mit mehreren Beteiligten

In Weinstadt ist es am Samstagabend (08.05.) zu einem Unfall auf der B29 mit mehreren Beteiligten gekommen. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war aus Weinstadt-Endersbach kommend auf die B29 in Richtung Aalen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte er kurz vor der dortigen Ampel nach links auf den anderen Fahrstreifen wechseln. Er übersah dabei einen 18-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Aufprall wurde der 30-jährige VW-Fahrer vom BMW abgestoßen und stieß daraufhin in einen 36-jährigen Ford-Fahrer. Dieser war auf dem Abbiegestreifen unterwegs. Der Ford-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.