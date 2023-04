Weinstadt-Endersbach: Blanke Gewalt gegenüber einem Mercedes

Am Wochenende (1.4./2.4.) haben unbekannte Täter einen Mercedes auf dem Parkplatz vor der Sporthalle am Bildungszentrum in Weinstadt-Endersbach demoliert.

Blanke Gewalt

Wie die Polizei berichtet, haben der oder die Täter alle Reifen zerstochen, einen Spiegel abgetreten und mit einem spitzen Gegenstand gegen Karosserie und Felgen geschlagen. Zudem stahlen sie das hintere Kennzeichen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (1.4.) um 23 Uhr und Sonntag (2.4.) 12.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 07151 950422 zu melden.