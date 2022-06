Weinstadt: Geparkten Mercedes beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch (08.06.) in Weinstadt einen Mercedes beschädigt. Anschließend flüchtete er. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. Der Mercedes war am Straßenrand in der Schwabstraße geparkt.

Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegengenommen.