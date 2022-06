Weinstadt-Großheppach: Betrunkener greift Polizisten an und verletzt einen

Bei einem Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft ist am Samstagabend (18.06.) in Weinstadt-Großheppach ein Polizist verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, verständigten Security-Mitarbeiter der Einrichtung die Polizei, weil ein 38 Jahre alter Bewohner der Asylunterkunft im Heuweg randaliert hatte. Der alkoholisierte Mann soll nicht zu beruhigen gewesen sein.

Auch gegenüber den Beamten soll der Mann sich äußerst aggressiv verhalten haben, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Einer der Polizisten wurde beim Einsatz leicht verletzt

Gegen die Festnahme soll sich der 38-Jährige massiv gewehrt haben. Zudem soll er versucht haben, einem der Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen. Einen weiteren Beamten soll er bespuckt haben. Während der Einsatzmaßnahmen soll der Mann die Beamten fortlaufend beleidigt haben.

Nach Angaben der Polizei wurden dem 38-Jährigen unter heftiger Gegenwehr Handschellen angelegt. Anschließend brachten ihn die Beamten in eine Gewahrsamszelle. Einer der Polizisten wurde beim Einsatz leicht verletzt. Der Mann verbrachte die Nacht in der Zelle und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.