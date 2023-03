Weinstadt-Großheppach: Einbruch in Vereinsheim - 3.000 Euro Schaden

Unbekannte Diebe sind zwischen Samstag (25.03.) und Montag (27.03.) in das Vereinsheim in der Brückenstraße in Weinstadt-Großheppach eingebrochen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Diebe entwendeten eine Infrarotheizung sowie zwei Gartenscheren. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.